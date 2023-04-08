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Прошу Вас дать поручение обеспечить сыну Дмитрия Сытого достойную охрану — Пригожин написал письмо Макрону

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Прошу Вас дать поручение обеспечить сыну Дмитрия Сытого достойную охрану — Пригожин написал письмо Макрону
В Мире
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо французскому президенту Эммануэлю Макрон с просьбой обеспечить защиту от террористов сыну Дмитрия Сытого.

Россиянин является директором «Русского дома» в Центральноафриканской Республике. В декабре прошлого года на него совершили покушение, заложив взрывное устройство в посылку. Так же ему угрожали убийством его сына, сообщил в письме Пригожин. 

«Сын Дмитрия Сытого является гражданином Франции и проживает на территории Франции. Прошу Вас, дать поручение обеспечить сыну Дмитрия достойную охрану от террористов, которые пытались совершить покушение на Дмитрия Сытого», — передает слова Евгения Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, что Дмитрий Сытый работал переводчиком французского языка. В рамках профессиональной деятельности он проживал во Франции и женился на местной девушке, которая работает в полицейских структурах. Сейчас он лишена возможность видеться с сыном и никак не может обеспечить его безопасность.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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