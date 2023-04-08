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Судей из Ростова сажают под арест, а в городе решили обойтись без концерта «Ночных снайперов»

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Судей из Ростова сажают под арест, а в городе решили обойтись без концерта «Ночных снайперов»
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Фото из открытых источников

Скандал в судейском корпусе Ростова набирать обороты. Известно об аресте еще одного представителя местной судебной системы.

Как сообщается на портале Басманного суда российской столицы, была избрана мера пресечения для руководителя Управления судебного департамента Андрея Рощевского. Его арестовали в рамках уголовного производства о мошеннических действиях на 2 месяца. Вместе с Рощевским фигурантами дела являются Татьяна Юрова, председатель Совета судей, а также Елена Золотарева, занимающая пост председателя Ростовского областного суда.

Обратимся к другим новостям. Власти Ростова решили отметить концертную программу «Ночных снайперов» с Дианой Арбениной. Отмена выступления связана с антироссийскими высказываниями артистки. Певица выступила против спецоперации на Украине. Мероприятие было запланировано на 9 июня.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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