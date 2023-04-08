Терапевт Ильинская назвала восемь веских причин навсегда отказаться от приёма алкоголя

При регулярном употреблении алкоголя запускается отмирание клеток головного мозга, в итоге ухудшается память, снижается внимание , снижается интеллект. Лицо становится одутловатым, кожа – очень рыхлой. У пьяниц часто утолщается нос.

У алкоголиков намного выше риск развития рака, особенно горла и пищевода. По словам Тамары Ильинской, часто вредная привычка нарушает работу сердца и повышает артериальное давление.

Спиртное негативно воздействует на печень, из-за чего повышается риск цирроза печени и ожирения. Нередко повреждаются периферические нервы, что вызывает дрожь в конечностях.

Также поражается поджелудочная железа и нарушается всасывание всех питательных веществ. Алкоголь раздражает слизистую, вызывает воспаления, способствуя росту злокачественных опухолей.