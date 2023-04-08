Woman.ru: Лолита Милявская заступилась за МакSим после ее скандального концерта в Твери

Имя МакSим сейчас у всех на устах. Причиной тому стали два сорванных концерта в рамках масштабного тура по городам России. Марина на сцене будто не хорошо себя чувствовала, с последних сил держалась на ногах.

Некоторые поклонники утверждают, что певица выступала в нетрезвом состоянии, а другие уверяют, что это связано с заболеванием. Удивительно, но после всего случившегося артистку заметили в кальян-баре с алкоголем.

Звезды шоу-бизнеса переживают за свою коллегу. На премии «Жара Music Awards» Лолита Милявская на эту тему дала комментарий. Исполнительница высказалась о тех, кто выходят пьяным на сцену. По словам артистки, у нее также был такой опыт. Лолита заявила, что зритель не в курсе того, что происходит в жизни певца.

«Может он с кем-то расстался. Вас вообще не волнует это, как это происходит. Артисту нужно выйти и что-нибудь спеть. Бывает, что человек нажрался, поскольку у него все хреново. Он отменить концерт не может, ждет публика. Никогда не осуждаю коллег, я на их стороне. Сама пару раз выходила в керогазе, мне зритель это прощал. Не вижу катастрофы», — сказала Лолита.