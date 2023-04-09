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Песков прокомментировал реакцию западных государств на планы по установке ядерных ракет в Белоруссии

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Песков прокомментировал реакцию западных государств на планы по установке ядерных ракет в Белоруссии
В Мире
Фото из открытых источников

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал те заявления, которые звучают со стороны представителей политического руководства западных государств о планах политического руководства Российской Федерации по установке ядерных ракет на территории Белоруссии. 

Он напомнил, что американские ядерные ракеты уже установлены в различных государствах Европы, но западные государства не подвергают этот вопрос обсуждению. А когда политическое руководство РФ объявило о намерении установить ядерные ракеты в Белоруссии, то это вызвало со стороны западных государств очень не сдержанную реакцию, заявил Песков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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