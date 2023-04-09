Песков прокомментировал реакцию западных государств на планы по установке ядерных ракет в Белоруссии

Новые квартиры получили 24 семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий. По его словам, этого
В центре Северной столицы сегодня, в четверг, произошла авария, в результате которой пострадал самокатчик. Отмечается, что на ул. Александра Невского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил мнение о позиции представителей политического руководства Китая по украинскому кризису.
Зрители проекта «Три аккорда» остались недовольны его финалом. Поклонники возмущены тем, что победительницей стала Лариса Долина. Многие уверены, что
Даня Милохин покинул проект «Ледниковый период» и улетел за рубеж в надежде построить карьеру. Но блогер сейчас переживает не самые лучшие времена. В
Народный артист СССР Владимир Мулявин создал ВИА «Лявоны», который в 1970 году переименовали в «Песняры». В ансамбле выступал также его брат Валерий,
Менее чем за месяц клиенты банков США забрали со счетов порядка 500 млрд долларов. Подобного не наблюдалось в течение последних 50 лет. Эксперты
Руководитель французской политической партии «Желтые жилеты» Тьерри-Поль Валет выразил мнение о политической ситуации во Франции при президентстве
Чтобы прожить дольше, после 40 лет нужно обзавестить полезными привычками. Какими именно, рассказали эксперты. Так, желательно ежедневно заниматься
СК РФ по Петербургу начал проверку информации о незаконной застройке земельного участка у Опочининского сада. Гостиница строится на пересечении