Французский президент Эммануэль Макрон сделал заявление по вопросу о политике Европейского союза по отношению к США.

Он считает, что за последнее время государства этого международного объединения в достаточно сильной степени оказались связаны с США по разным направлениям, например, в сфере энергетики, в финансовой сфере за счет использования доллара. Он отметил, что если раньше европейская промышленность в значительной степени пользовалась газом из Российской Федерации, то теперь она употребляет много топлива из США.

Макрон заявил, что политическому руководству Европейского союза следует поставить задачу по снижению геополитического влияния США на Европейский союз.