9 малоизвестных фактов о создании фильма «Крепкий орешек»

В 2023 году фильм «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом празднует 35 лет. Рассказываем о 9 малоизвестных фактах про создание легендарного боевика.

1. Джона Макклейна могли сыграть Клинт Иствуд и Фрэнк Синатра.

2. Промо-кампания ленты чуть не провалилась из-за репутации Брюсса Уиллиса.

3. Вместо Алана Рикмана роль злодея мог сыграть Сэм Нилл.

4. На съемках Рикмана обманули для живой реакции.

5. В картине снялся известный артист балета СССР Александр Годунов.

6. Ни один террорист-немец в фильме не говорил на немецком языке.

7. Сцена, где Джон карабкается по вентиляционной шахте, появилась совершенно случайно.

8. Брюс Уиллис утратил слух из-за громких взрывов и перестрелок.

9. В фильме «Крепкий орешек» есть киноляп, который не был замечен никем вплоть до полной готовности кинопроекта.