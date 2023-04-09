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9 малоизвестных фактов о создании фильма «Крепкий орешек»

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9 малоизвестных фактов о создании фильма «Крепкий орешек»
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Фото из открытых источников

В 2023 году фильм «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом празднует 35 лет. Рассказываем о 9 малоизвестных фактах про создание легендарного боевика.

1. Джона Макклейна могли сыграть Клинт Иствуд и Фрэнк Синатра.

2. Промо-кампания ленты чуть не провалилась из-за репутации Брюсса Уиллиса.

3. Вместо Алана Рикмана роль злодея мог сыграть Сэм Нилл.

4. На съемках Рикмана обманули для живой реакции.

5. В картине снялся известный артист балета СССР Александр Годунов.

6. Ни один террорист-немец в фильме не говорил на немецком языке.

7. Сцена, где Джон карабкается по вентиляционной шахте, появилась совершенно случайно.

8. Брюс Уиллис утратил слух из-за громких взрывов и перестрелок.

9. В фильме «Крепкий орешек» есть киноляп, который не был замечен никем вплоть до полной готовности кинопроекта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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