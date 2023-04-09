Осудивший СВО актер из РФ Александр Невский назвал США самой свободной и самой сильной страной

Актёр и продюсер из РФ Александр Невский написал в соцсети мотивационный пост. Артист отметил, что США — это «самая свободная и самая сильная страна». Он также призвал аудиторию жить мечтой и добиваться поставленных целей.

В Калифорнии солнечно и великолепно. США остаются самой свободной и сильной страной, я же продолжаю качать мышцы, а также снимать фильмы! Следуйте моему примеру. Живите мечтой, добивайтесь поставленных целей!

На телеканале «Рыжая шевелюра», где автор создает забавные видеоролики, вставляет в видеоигры, появился эксклюзивным ролик, в котором можно увидеть Невского в «Скайриме». Артист прогулялся по окрестностям и познакомился с местными жителями. Также актер добрался до Виндхельма, где расследует убийство.