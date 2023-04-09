Александр Маршал на концерте заявил о своем отношении к городу Севастополю и к Украине

Александр Маршал, который накануне выступил в Севастополе, назвал этот город-герой родным краем. Об этом сама певец сообщил присутствующим зрителям прямо со сцены.

По словам артиста, он знаком с историей Севастополя, так как его дед-фронтовик, когда ушел в отставку после работы на крейсере «Молотов», работал и жил именно в Севастополе.

«Он помощник командира корабля по политической части. Когда ушел на пенсию, то стал экскурсоводом в Панораме. Затем управляющим…Очень часто, приезжая в Севастополь, ходили по Панораме. Он хорошо знал историю… Для меня это родной край», - сказал исполнитель.

Маршал подчеркнул, что введенные санкции, включая запрет на въезд на Украину, на него никак не влияют.

«Когда мне запретили туда въезд, честно говоря, я обрадовался поскольку мне делать там нечего», - добавил артист.