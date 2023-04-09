Российский певец Александр Серов рассказал, что во время съемок видеоклипа на его одну из его песен Ирина Алферова постоянно ругала его. Об этом сегодня пишет издание «Вокруг ТВ».

Как известно, Ирина имеет актерское образование. Поэтому во время записи ролика артистка неоднократно делала замечания Серову. Не нравилась Алферова плохая игра Александра.

Сейчас Серов с улыбкой вспоминает то время. Исполнитель отмечает, что был очень рад, когда узнал, что актриса согласилась принять участие в съемках. Сама Ирина отмечала, что она не могла отказаться от предложений Игоря Крутого по работе.

Добавим, что речь идет о песни «Ты меня любишь». Она вышла в начале 1991 года. Видео получилось достаточно откровенным. Александр Серов и Алферова настолько убедительно сыграли влюбленную пару, что многие поклонники поверили в их чувства в реальной жизни. Слухи о романе знаменитостей быстро распространились.

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