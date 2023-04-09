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Corriera della Sera: западных танков в Артемовске нет, их ВСУ экономят для наступления

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Corriera della Sera: западных танков в Артемовске нет, их ВСУ экономят для наступления
В России / Военные новости
Фото из открытых источников

В Артемовске (Бахмут) ВСУ используют танки Т-72 80-х годов. Leopard 2 и Challenger 2S они берегут для будущего наступления. Об этом пишет издание Corriera della Sera.

В издании отмечают, что на Украине идут совсем иные боевые действия. Теперь ВСУ будут изучать в академиях НАТО. Украинские военные, согласно распоряжению Генштаба, пытаются сохранить самое лучшее западное оружие, после чего массово его использовать в весеннем наступлении. 

Также сообщается, что в Украине идут совсем иные боевые действия, которым даже не учат в академиях НАТО. Corriera della Sera пишет, что к примеру, танкисты десятой бригады ВСУ по трассе не перемещаются без беспилотников, которые управляются при помощи спутниковой связи Starlink.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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