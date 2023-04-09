Филипп Киркоров осудил своего отца Бедроса за венчание с женой после заявления о его разводе

Филипп Киркоров впервые высказался о решении отца. В эфире передачи «Ты не поверишь!» поп-король осудил действия Бедроса Филипповича за развод с женой после венчания. Ранее СМИ писали, что Киркоров-старший хочет развестись со своей супругой Людмилой Смирновой. Вместе пара прожила более 20 лет, но это не мешает Бедросу полюбить другую женщину.

Филипп порадовался за своего отца, хотя высказал недоумение по поводу венчания со Смирновой.

"Пусть, если хочет, разводится. Зачем нужно было венчаться? Это какая-то же ответственность. Он с мамой, которую любил и обожал всю жизнь, не венчался. А с новой женой повенчался," - возмутился артист.

Несмотря на это, певец вспомнил о венчании с Аллой Пугачевой. Он заметил, что это не повлияло на дальнейшую судьбу Примадонны, и они развенчались. Исполнитель также считает, что его родитель сам сможет разобраться «на небесах», с кем он венчался, а с кем — нет.