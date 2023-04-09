«ИноСМИ»: В Food News проинформировали, почему вредная еда кажется такой соблазнительной

Во-первых, она доступная и дешевая. Можно быстро заказать себе что-нибудь из "меню за один доллар". К тому же, дешевые закуски по низким ценам можно приобрести в любом супермаркете или магазине за углом.

Во-вторых, потому нездоровая еда – удобно. Вредный фаст-фуд есть в доступе в торговых автоматах, минимаркетах, супермаркетах, розничных магазинах, на заправках, и даже в магазинах канцтоваров. Блюда быстрого приготовления удобны тем, что их можно просто залить водой либо за минуту разогреть в микроволновке. Также их можно долго хранить в морозильной камере и кухонном шкафу.