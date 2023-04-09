«РИА Новости» проинформировало, как Никита Михалков создавал оскароносных «Утомленных солнцем»

Российско-французский фильм «Утомленные солнцем» дебютировал 22 октября 1995 года - в честь 50-летия Никиты Михалкова. Картина стала лауреатом кинопремии «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке», а также Гран-при 47 Каннского фестиваля. Но как режиссер создавал оскароносную киноленту.

Михалков хотел снять «Утомленные солнцем» как можно быстрее. Сценарий он написал весной 1993 года, а осенью закончился съемочный процесс. В 1994 году года фильм принял участие в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. По мнению экспертов, для такого масштабного проекта это рекордные сроки.

Единственная актриса, которая была сразу утверждена, Надя Михалкова. Посколька лента снималась в сжатые сроки, некоторые летние сцены снимали осенью. Художники на голые деревья вручную искусственную листву, окрашивали траву, актеры держали ледяную воду во рту и лежали на мерзлой земле для того, чтобы на экране при разговоре пара не было видно.