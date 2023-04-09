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Ксения Бородина призналась, что нанимала частных детективов для раскрытия измен Омарова

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Ксения Бородина призналась, что нанимала частных детективов для раскрытия измен Омарова
Знаменитости
Фото из открытых источников

Ксения Бородина откровенно рассказала, что она неоднократно нанимала частных детективов для того, чтобы раскрыть измены Курбана Омарова. По словам ведущей, бывший муж проводил время со многими женщинами в браке.

"Мне плевать на то, что пишут хейтеры. Откуда могли знать, с кем мне изменял. Но когда увидела своими глазами... Наняла частных детективов, которые это все сняли. Мне дали номер квартиры, фамилии, имена. Женщин было неимоверное количество", — отметила Бородина.

По словам теледивы, узнав о неверности, она приехала домой, разбудила мужа и попросила уйти, не подбирая выражений.

"За 15 минут я собрала в мусорные мешки его вещи", — добавила Ксения.

Также Бородина говорит, что сперва очень тяжело переживала расставание. Звезда Дома-2 не ела и не вставала с кровати почти в течение двух недель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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