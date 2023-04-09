Ксения Бородина призналась, что нанимала частных детективов для раскрытия измен Омарова

Чтобы прожить дольше, после 40 лет нужно обзавестить полезными привычками. Какими именно, рассказали эксперты. Так, желательно ежедневно заниматься
Сегодня, 9 апреля, в ряде Телегам-каналов были опубликованы новые кадры пылающего Бахмута (Артемовска). Сообщается, что ВС Украины заминировали улицы
Менее чем за месяц клиенты банков США забрали со счетов порядка 500 млрд долларов. Подобного не наблюдалось в течение последних 50 лет. Эксперты
«Фабрика звезд» привлекала зрителей не только музыкальными номерами, но также личной жизнью участников. Общественность следила за развитием отношений
Никита Михалков во время своей авторской программы "Бесогон" рассказал о чудовищном убийстве актрисы. Одной из главных тем передачи режиссёра стал
Знаменитая российская актриса приняла участие в вокальном шоу «Три аккорда» два года назад. Хотя Настасья Самбурская не заняла первое место, она
Политолог Иван Аркатов прокомментировал ситуацию с уничтожением отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в городском парламенте и о
Руководитель французской политической партии «Желтые жилеты» Тьерри-Поль Валет выразил мнение о политической ситуации во Франции при президентстве
СК РФ по Петербургу начал проверку информации о незаконной застройке земельного участка у Опочининского сада. Гостиница строится на пересечении
В Северной столице правоохранители обнаружили в квартире на 1-й линии Васильевского острова три килограмма взрывчатки, винтовку и запрещенные