Лариса Долина призналась, что она увлекается мистикой

Мистикой и мистическими фильмами интересуется российская артистка Лариса Долина. Певица за кулисами музыкального концерта «Удачные песни», который проходил на Live Арене, призналась, что ее привлекают оккультные науки.

По словам Долиной, она не помнит, чтобы обращалась в своей жизни к мастерам оккультных наук за прогнозами на будущее, но при этом давно увлекается мистикой в кино.

«Уже не верю давно. Знаете, не понимаю, верить или нет. Хотя увлекаюсь мистикой. Все фильмы, которые смотрю, мистика. Я это люблю, но это не погружение в процесс. Мне просто интересно, как это снимается с точки зрения техники», — призналась певица.

Также выяснилось, что Долина верит в гороскопы. Лариса Александровна назвала себя «дотошной», поскольку по «гороскопу она Дева».