Музыкант Апачев пожаловался на запрет использовать фото Татарского на обложке своего сингла

Аким Апачев выпустил вместе с Чичериной новую песню "Солдат". Музыкант заявил, что его музыкальный дистрибьютор ONErpm запретил на обложке сингла использовать фото трагически погибшего Владлена Татарского.

«Никаких изображений знаменитостей, а также медийных фигур и других известных личностей. Они не могут быть воспроизведены на обложках сингла без письменного согласия», - гласит запрет.

«Но как получить разрешение Владлена Татарского на использование обложки, если он сейчас в лучшем мире?» - задался вопросом Апачев.

Артист добавил, что хотя был бы рад смене компании на другую, но "пока нет ни одного лейбла, который помогает молодым талантам". Музыкант подчеркнул, что добился успеха без продюсеров и денег, а другим артистам приходится нелегко. Апачев уверен, что пока государство не займется организацией музыкальной индустрии в стране, она обречена на "бег на месте".