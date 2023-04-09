На конкурсе «Краса РФ» в Екатеринбурге судьи выбрали самую красивую девушку Урала

Девушки этому к конкурсу готовились 3 недели. За все время красотки обучались основам дефиле, а также занимались подготовкой интересных творческих номеров. Победительницу выбирали эксперты как по фигуре, выступлению, так и по настроению в целом. Каждую из участниц оценивали по 5-балльной шкале.

К слову, сама Евгения Путилова призналась, что победа для нее стала неожиданной, но очень приятной.



