На похороны Владлена Татарского пришла таинственная блондинка с мощной охраной: кадры прощания с военкором

Военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), погибшего в кафе в Петербурге, с воинскими почестями похоронили 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве.

Из-за опасения террористических действий по всей территории, везде стояли автоматчики. На кладбище приехал основатель "Вагнера" Евгений Пригожин. Он провел там всего несколько минут, охрана в это время занималась его безопасностью. Тысячи людей пропускали через рамки, установленные на входе, а припарковаться у Троекуровского было нельзя. Соратники Татарского приносили свои соболезнования родным, прежде всего матери.

В определенный момент на кладбище появилась таинственная блондинка в траурной косынке. Лицо женщины скрывала черная маска, а с сопровождала ее группа автоматчиков. Некоторые предположили, что дама с огромным букетом роз является вдовой военкора, которую особым образом охраняют. По предварительным данным, у Татарского остались трое детей.