Нарколог объяснил, почему большой живот у МакSим — это повод срочно бежать на УЗИ

После провальных концертов артистку видели в баре с кальяном и алкоголем, поэтому фанаты заговорил о зависимости, которой страдала звезда. А еще они обратили внимание на «алкогольный живот».
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев подтверидл, что из-за частого употребления спиртного фигура может измениться.
Если подобный казус случился бы один раз, можно было это списать на давление или недомогание, но певице не становится лучше. Можно утверждать, что развиваются серьезные нарушения, как неврологические, так соматические проблемы.