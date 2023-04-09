Нарколог объяснил, почему большой живот у МакSим — это повод срочно бежать на УЗИ

Если подобный казус случился бы один раз, можно было это списать на давление или недомогание, но певице не становится лучше. Можно утверждать, что развиваются серьезные нарушения, как неврологические, так соматические проблемы.

«На видео можо увидеть неврологические симптомы — заторможенность, пошатывание, она хватается за стойку микрофона для того, чтобы удержаться. Ноги ставит шире плеч, хочет поймать равновесие. К этому могут приводить рецептурные таблетки, неверно подобранные либо принимаемые МакSим в некорректных дозах», — добавил медик.