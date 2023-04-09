Российская актриса Настасья Самбурская два года скрывала свое противостояние с Ларисой Долиной

Знаменитая российская актриса приняла участие в вокальном шоу «Три аккорда» два года назад. Хотя Настасья Самбурская не заняла первое место, она сумела удивить не только звездных судей, но и телезрителей.

Девушка боролась за награду с известными певцами, хотя это не помешало ей получить статуэтку за вокал в финале. По словам самой Настасьи, она понимала уровень подготовки противников, поэтому о первом месте на проекте лишь мечтала. Лариса Долина обошла Самбурскую, но актриса была рада состязаться с сильными и профессиональными конкурентами.

Стоит добавить, что передача «Три аккорда» снималась в 2021 году. В эфир программа вышла только сейчас. На днях состоялся долгожданный финал.