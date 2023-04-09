Никита Михалков рассказал о чудовищном убийстве 27-летней актрисы

Никита Михалков во время своей авторской программы "Бесогон" рассказал о чудовищном убийстве актрисы. Одной из главных тем передачи режиссёра стал мультикультурализм, который дошел до крайней точки.

Говорил Михалков о проблемной миграционной политики. РФ также совершает ошибки, которые привлекают мигрантов, не желающих разделять ее религиозные, культурные, исторические ценности. Подобное может привести к разгулу преступности. Михалков напомнил, что в Европе в 2010 году убили шведскую актрису Элину Кранц, известную песней и видеоклипом "Смешивайтесь". В ролике она пропела несколько фраз из шведского гимна, но в видеоряде, исполняя гимн, занялась любовью с чернокожим мужчиной. Подобное она считала проявлением мультикультурализма. Вскоре артистки не стало. Ее жестоко убил 23-летний выходец из Эфиопии. Перед убийством мигрант надругался над актрисой.

Йоханнес увидел 27-летнюю девушку в трамвае. Актриса уснула после возвращения из ночного клуба: Человек, который понимает законы мультикультурализма правильно, захотел с ней пообщаться. Он изнасиловал ее и убил, безобразно. Не испытал при этом угрызений совести, - отметил Михалков.

На суде убийца настаивал на своей невиновности.

"К чему подобное приводит?" - задался вопросом Никита Сергеевич. И сам на него ответил, напомнив о рекомендациях женщинам западной полиции не провоцировать насильников.