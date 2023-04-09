Олимпийский чемпион Алексей Ягудин опроверг сообщения о своей смерти в ДТП

На днях в средствах массовой появилась информация о том, что 43-летний Алексей Ягудин трагически погиб в ДТП, оставив сиротами двоих детей от Татьяны Тотьмяниной.

Сегодня прославленный спортсмен решил выйти на связь со своими поклонниками. Фигурист прокомментировал данную новость.

Прошу прощения, я чуть задержался с этой новостью. Ну что, друзья, поднимем же бокалы! Не чокаясь!, - в шутливой форме написал Ягудин.





Фигурист опубликовал видеоролик ДТП, в процессе которого он погиб. Но эта новость оказалась настоящей подделкой. В настоящее время с Алексеем все в порядке. Он успокоил фанатов, чтобы те не волновались.