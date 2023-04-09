Осудивший СВО ВС РФ на Украине комик Семен Слепаков исчез после побега в Израиль

Юморист Семен Слепаков осудил проведение специальной военной операции. После этого он принял решение перебраться в Израиль.

С того времени артист продолжил выступать. Недавно он анонсировал новый гастрольный тур по странам Европы.

Однако после анонса своего очередного шоу комик полностью пропал с соцсетей и не выходил на связь с аудиторией.

Пока непонятно, что стало причиной такого решения Слепакова.

Кроме того, Семен полностью удалил все посты и фото. Многие из снимков были посвящены его грядущим выступлениям. Когда осудивший СВО ВС РФ на Украине продюсер вернется и будет ли это в ближайшем будущем, остается под вопросом.