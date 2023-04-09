Осудивший СВО ВС РФ на Украине комик Семен Слепаков исчез после побега в Израиль

Новые квартиры получили 24 семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий. По его словам, этого
В центре Северной столицы сегодня, в четверг, произошла авария, в результате которой пострадал самокатчик. Отмечается, что на ул. Александра Невского
Менее чем за месяц клиенты банков США забрали со счетов порядка 500 млрд долларов. Подобного не наблюдалось в течение последних 50 лет. Эксперты
Зрители проекта «Три аккорда» остались недовольны его финалом. Поклонники возмущены тем, что победительницей стала Лариса Долина. Многие уверены, что
Народный артист СССР Владимир Мулявин создал ВИА «Лявоны», который в 1970 году переименовали в «Песняры». В ансамбле выступал также его брат Валерий,
Даня Милохин покинул проект «Ледниковый период» и улетел за рубеж в надежде построить карьеру. Но блогер сейчас переживает не самые лучшие времена. В
Чтобы прожить дольше, после 40 лет нужно обзавестить полезными привычками. Какими именно, рассказали эксперты. Так, желательно ежедневно заниматься
Политолог Иван Аркатов прокомментировал ситуацию с уничтожением отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в городском парламенте и о
Руководитель французской политической партии «Желтые жилеты» Тьерри-Поль Валет выразил мнение о политической ситуации во Франции при президентстве
СК РФ по Петербургу начал проверку информации о незаконной застройке земельного участка у Опочининского сада. Гостиница строится на пересечении