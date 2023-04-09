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Певица РФ Лолита Милявская сообщила, что ее сердце вновь стало свободным

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Певица РФ Лолита Милявская сообщила, что ее сердце вновь стало свободным
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Фото из открытых источников

Российская исполнительница Лолита Милявская поделилась новыми подробностями личной жизни. В эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ певица откровенно заявила, что ее сердце свободно.

Ранее артистка призналась в том, что она состоит в отношениях. Также Лолита говорила, что ее избранник - молодой мусульманин. Имя бойфренда Милявская называть не стала, хотя это не потребовалось. Через несколько недель звезда эстрады РФ заявила, что вновь осталась одна.

"Да как появился, так и исчез. Все. У меня никто ведь долго не держится," - сказала 59-летняя Лолита.

Также знаменитость добавила, что она больше не собирается замуж. Артистку устраивают влюбленности, причем она выступает за «смену влюбленностей».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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