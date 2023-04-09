Причиной смерти звезды «Маленькой Веры» Негребы стал рак легких

Артист долгое время боролся с раком легких. Именно это недуг мог вызвать смерть, которая наступила во сне. Актеру 28 апреля должно было исполниться 62 года. Он пережил свою жену всего на две недели. Его супруге Елене Копцевой-Негребе на момент смерти было всего 53 года.