РБК: Регина Тодоренко показала наряд Золушки для нового выпуска музыкального шоу «Маска»

Регина Тодоренко, которая снова вошла в состав жюри, продолжает судить участников в музыкальном шоу «Маска». Количество участников с каждым выпуском сокращается, поэтому задача звездное жюри усложняется. В проекте остались самые талантливые ребята. Определением судьбы участников также занимаются певица Валерия, артист Филипп Киркоров, шоумен Тимур Родригез и исполнитель Алексей Воробьев.

Тодоренко призналась, что шоу ее вдохновляет. Регина отметила уникальность каждого судьи, что только подогревает интерес зрителей, которые с радостно наблюдают за их общением. У певицы есть свой способ, при помощи которого она раскрывает звезд. Еще до открытия нового сезона телеведущая рассказала, что в ее планы входит примерка костюма литературного героя в каждом из выпусков. В новом эпизоде Регина предстанет в образе Золушки.