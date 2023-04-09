Регина Тодоренко пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

Регина Тодоренко пожаловалась своим подписчикам на ухудшение состояния здоровья. На днях ведущая даже была вынуждена обратится в больницу, где ей поставили диагноз — обострение хронического тонзиллита.

Это очень сильно расстроило певицу. Артистка расплакалась прямо на приеме у доктора.

«Расплакалась я после того, как узнала у врача диагноз», — написала Регина под фотографией из медицинского кабинета, опубликованной в соцсети.

Дело в том, что у Тодоренко хронический тонзиллит, который последние 15 лет о себе не напоминал. Внезапное ухудшение огорчило знаменитость и заставило копнуть глубже. Она узнала, что эта болезнь означает по психосоматике.

«Невысказанность, неспособность смириться с изменениями», — поделилась мнением теледива в своем профиле.

При этом ведущая добавила, что по дому она ходит в маске, а из-за рецидива очень плохо себя чувствует.