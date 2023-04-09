Ростовский депутат Госдумы Бородай предложил лишить заработков блогеров, работающих на ВСУ

Депутат Государственной Думы Александр Бородай осудил тех блогеров, которые живут за рубежом, но при этом продолжают получать деньги на российской рекламе и своих соотечественниках.

Как отметил российский государственный и политический деятель, большая часть инфлюенсеров в спецоперации поддерживают ВС Украины. Также они негативно высказываются в сторону России. Некоторые такие блогеры собирают средства для помощи украинским военнослужащим.