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Ростовский депутат Госдумы Бородай предложил лишить заработков блогеров, работающих на ВСУ

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Ростовский депутат Госдумы Бородай предложил лишить заработков блогеров, работающих на ВСУ
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Фото из открытых источников

Депутат Государственной Думы Александр Бородай осудил тех блогеров, которые живут за рубежом, но при этом продолжают получать деньги на российской рекламе и своих соотечественниках.

Как отметил российский государственный и политический деятель, большая часть инфлюенсеров в спецоперации поддерживают ВС Украины. Также они негативно высказываются в сторону России. Некоторые такие блогеры собирают средства для помощи украинским военнослужащим.

Бородай таких людей назвал изменщиками своей родины. Он призвал ограничить их права.

«Их необходимо лишить способов заработка, а также лишить гражданских прав. Они не должны возвращаться назад в РФ», — считает депутат. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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