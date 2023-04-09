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«РВ»: ВС Украины заминировали улицы в пылающем Бахмуте и прячутся в квартирах от огня ВС РФ

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«РВ»: ВС Украины заминировали улицы в пылающем Бахмуте и прячутся в квартирах от огня ВС РФ
Военные новости / Политика
Фото из открытых источников

Сегодня, 9 апреля, в ряде Телегам-каналов были опубликованы новые кадры пылающего Бахмута (Артемовска). Сообщается, что ВС Украины заминировали улицы в городе и при этом прячутся в квартирах от огня ВС РФ. Об этом также пишут военкоры.

Противотанковые мины в больших количествах разбросаны по улицах для того, чтобы затруднить продвижение российских военнослужащих.
Напомним, что по предварительным данным, ЧВК "Вагнер" контролируют сейчас до 90% города. ВСУ при этом хорошо закрепились в Западных кварталах. Идут ожесточенные бои. При этом украинские бойцы пока что отступать не собираются.

Также ранее СМИ сообщили о том, что украинские военные, отступая, подорвали несколько зданий в самом центре города, в том числе здание администрации. По данным источников, это новая тактика ВСУ, которые подрывают здания для того, чтобы не дать российским военным занять крепкие постройки и господствующие высоты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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