«Сотрясается все вокруг»: Волочкова рассказала, чем Никита Джигурда занимается у нее дома

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда часто делятся откровенными подробностями отношений. На днях экс-прима Большого театра вновь заговорила о том, как они весело проводят время со скандальным коллегой.

Как отметила балерина, они с Никитой не только хорошо дружат, но плодотворно сотрудничают. Артисты заняты в нескольких проектах. В свободное время они отдыхают в доме танцовщицы. Анастасия охотно принимает Джигурду «в роскошной дворце».

По словам Волочковой, Никита живет в соседнем поселке и они часто бывают друг у друга в гостях. Когда Гарик Харламов спросил у танцовщицы, слышны ли «обряды» артиста соседям, она ответила:

«Знаешь, когда делал обряды возле моей купели, на улице, у костра, то разбежался весь поселок! Когда он приезжает и на лестнице мраморной это вот: Secretly we are all Gods, то тогда в моем дворце сотрясается все вокруг».