«Sport24»: Герои криминального телесериала «Бригада» спустя 20 лет

Экранизация о бандитах, которая вышла прокат в нулевые и рассказывает о преступной деятельности 90-х, по-прежнему вызывает интерес у любителей кино. 20 лет прошло после выхода фильма «Бригада». За это время актеры, исполнившие роли Саши Белого, Космоса, Пчелы, Фила, претерпели изменения, некоторых нет уже в живых.

К сожалению, не все артисты смогли достичь таких высот, как Безруков, Майков, Дюжев и Вдовиченков. Многие талантливые люди ушли из жизни. К примеру, в 2016 году погиб Ефремов, известный ролью Вадика. Владимир Машков, который является исполнителем образа Леши Ландо, умер в 2011 году. Сергей Маховиков, который прославился ролью Макара, умер в 2018 году.

Несмотря на то, что с момента выхода на экраны фильма прошло 20 лет, его популярность не угасает. Поэтому не удивительно, что сериал удостоен множества наград. Также он побил все рекорды по количеству просмотров.