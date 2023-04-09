Татарстанский депутат Шарафиев предложил отправлять артистов в зону спецоперации

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Менее чем за месяц клиенты банков США забрали со счетов порядка 500 млрд долларов. Подобного не наблюдалось в течение последних 50 лет. Эксперты
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Народный артист СССР Владимир Мулявин создал ВИА «Лявоны», который в 1970 году переименовали в «Песняры». В ансамбле выступал также его брат Валерий,
Руководитель французской политической партии «Желтые жилеты» Тьерри-Поль Валет выразил мнение о политической ситуации во Франции при президентстве
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