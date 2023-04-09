Татарстанский депутат Шарафиев предложил отправлять артистов в зону спецоперации

Депутат Государственного Совета Татарстана Эдуард Шарафиев призвал отправлять в зону специальной военной операции (СВО) артистов. Политический деятель убежден, что российские военнослужащие хотят посмотреть на выступления певцов и актеров.

По словам Эдуарда Шарафиева, в минувшем веке такая практика была весьма распространена. Тогда звезды собирались в целые бригады, ездили на фронт для поднятия боевого духа военнослужащих. Политик считает, что сегодня нужно сделать то же самое, поэтому он призвал Минкульт Татарстана рассмотреть такую возможность.

Депутат также подчеркнул, что бойцы нуждаются в постоянной поддержке. Особенно им приятно послушать исполнителей из своей республики, а также вспомнить свой родной язык. В настоящее время на Донбасс приезжал лишь певец Элвин Грей.