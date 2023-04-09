В девятом выпуске четвёртого сезона шоу «Маска» от 9 апреля разоблачили Горностая

В девятом выпуске четвертого сезона музыкального шоу «Маска», который вышел на экраны 9 апреля 2023 года, судьи разоблачили Горностая. В костюме этого персонажа тщательно скрывалась Диана Анкудинова.

Певица выступала второй. Девушка представила судьям и зрителям номер под композицию «Улетай на крыльях ветра». Кроме Анкудиновой, кандидатами на вылет стали Пудель и Хомяк.

Хомяка, который выступал с хитом «Человек дождя», спасли зрители. Жюри решило оставить Пуделя после исполнения песни Blue suede shoes, поскольку многим была известна личность Горностая.

«Мне три или даже четыре программы понятно, кто прячется под этой маской», — сказал Киркоров.

Добавим, что следующий выпуск развлекательного телевизионного шоу «Маска» выйдет в эфир 16 апреля.



