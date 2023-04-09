В Екатеринбурге мужчина выгуливал маленького ребёнка на поводке

В Екатеринбурге сняли на камеру видео, на котором неизвестный мужчина выгуливал своего маленького ребёнка на поводке. Этот видеоролик был опубликован в одном из местных Телеграм-каналов "Инцидент Екатеринбург".

Как сообщается, инцидент произошел в субботу вечером, 8 апреля. По информации очевидцев, через некоторое время с ребёнка поводок сняли.

Этим происшествием заинтересовались правоохранительные органы, они начали проверку. При этом стражи порядка призвали мужчину самому явится в участок и дать пояснения произошедшему.

Интернет-пользователи в комментариях отметили, что это может не поводок, а специальная детская шлейка, то есть специальное приспособление для безопасности ребенка, которое он носит во время прогулки со взрослыми.