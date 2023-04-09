В Петербурге снимают кино про Украину: украинские флаги взволновали жителей

Утром в воскресенье, 9 апреля, жителей Петербурга переполошил «митинг» с украинскими флагами на ул. Маринеско. В этом месте прошли съемки фильма «Десять дней до весны» о событиях 2014 года.

По данным «Фонтанки», использовалась государственная символика и флаг Украины. Массовка при этом громко произносила антироссийские лозунги. Проходящий мимо народ быд в шоке. Также на стене одного из домом остался реквизит — наклеенные листовки с гражданскими и политическими лозунгами.

Ранее было опубликовано предупреждение об ограничении транспорта на портале городского комитета по транспорту. Движение по Маринеско было запрещено с 6.00 до 23:59. Также с 00.00 до 23:59 запрещена остановка на нечетной стороне ул. Зайцева от проспекта Стачек и до Краснопутиловской.

Уточняется, что днем ни съемочной бригады, ни актеров уже не было. Только случайные прохожие делали снимки стены с листовками. Кадры с места съемок уже появились в социальных сетях.