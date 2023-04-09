Владимир Мулявин: Брата проиграли в карты и убили, а сын умер в тюрьме из-за наркотиков

Народный артист СССР Владимир Мулявин создал ВИА «Лявоны», который в 1970 году переименовали в «Песняры». В ансамбле выступал также его брат Валерий, для которого гастроли в 1973 году стали последними…

Музыканты приняли участие в «Крымскиех зорях». Организаторы что-то напутали, в результате развели братьев в разные отели. Вечером коллектив отмечал день рождения одного «Песняра» и разошлись под утром, Валерий ушел последним. А уже утром его не стало. Перед музыкантами предстала ужасная картина — Валерий лежал на парапете, под головой — лужа крови. Последним сидящего на скамейке живым видел водитель поливочного авто, проезжающего по набережной.

Злой рок продолжал преследовать Мулявина всю жизнь. Его сына Володю после драки приговорили 1.7 г. тюремного срока. Парень говорил, что он вступился за девушку и его посадили за благородное дело.

После смерти знаменитого отца в 2004 году Владимир захотел присоединиться к «Песнярам», хотя в ансамбле пробыл год. Позже выяснилось, что он подсел на наркотики или алкоголь.

В 2006 сын Мулявина снова ввязался в драку. У него нашли запрещенные вещества. Мужчина был осужден за хранение и распространение наркотиков, но вскоре скончался в СИЗО в возрасте 32 года. Смерть наступила в результате употребления наркотиков. Как рассказала сестра Марина, что брат очень сильно мучился, а ушел в мир иной в клинике, всеми покинутым.



