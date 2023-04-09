Взорвавшая шоу «Конфетка» песня была записана ставропольскими музыкантами еще 10 лет назад

Братья из с. Безопасного признались, что 10 лет назад они решили создать собственную группу, так как хотели заниматься творчеством. Их интересовала рэп-музыка. Ребята всего за 100 рублей купили микрофон. У них был планшет со специальными программами для создания и монтажа видеороликов.

В 2013 году Дмитрий и Игорь написали композицию «На селе». Сперва они хотели сделать песню гимном села, но она получилась не только о плюсах жизни в маленькой деревне, но о минусах. Поэтому артисты решили снять клип.

Со съёмкой ролика помог брат Максим. Будучи ребёнком, парень отснял родственников на планшет, затем Игорь смонтировал видеоролик. После этого свое творение они выложили в Сеть.

Только через десять лет ставропольцев увидели редакторы «Конфетки» на канале ТНТ. Песню на перепевку отдали группе The Hatters. В итоге композиция взорвала шоу и сделала братьев популярными.