24-летний сын певицы Валерии попал в больницу после ужина в ресторане Москвы

24-летний Арсений Шульгин давно ведёт самостоятельный образ жизни. Недавно сын Валерии после посещения одного из столичных ресторанов в центре города внезапно почувствовал себя плохо. О том, что происходило с ним на самом деле, он поведал своим поклонникам в соцсетях.

Как оказалось, звездный наследник сильно отравился морепродуктами. Он даже был вынужден вызвать врача. Сейчас Арсений лежит под капельницами. Впрочем, жизни и здоровью Шульгина ничего не угрожает. Парень лишь размышляет, нужно ли предъявлять претензии к администрации московского ресторана на Патриарших прудах.

«Гребешки и улитки на Патриках бывают не всегда свежие. Вот такая вот произошла история. Стоит ли теперь за такое мне разносить их публично?» - спросил сын исполнительницы.