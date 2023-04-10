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Лукашенко сделал заявление о военном сотрудничестве с РФ

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Лукашенко сделал заявление о военном сотрудничестве с РФ
В Мире
Фото из открытых источников

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, на что он рассчитывает со стороны политического руководства Российской Федерации в случае, если на Белоруссию будет совершено военное нападение со стороны какого-либо другого государства. Лукашенко заявил, что рассчитывает, что в этом случае Российская Федерация будет защищать Белоруссию, как свою территорию. Об этом он заявил в ходе переговоров с руководителем российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.

Белорусский президент на этих переговорах вспомнил о тех договоренностях по вопросам сотрудничества в военной сфере, которые были достигнуты с российским президентом Владимиром Путиным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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