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Александр Цыпкин опроверг слухи об эмиграции актера Данилы Козловского

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Александр Цыпкин опроверг слухи об эмиграции актера Данилы Козловского
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Фото из открытых источников

Данила Козловский, на которого Виталий Бородин, глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» , накануне написал накануне заявление в Генпрокуратуру, в США не уехали. Все время он оставался в России. Об этом заявил пресс-секретарь и брат актера Егор.

В пятницу сообщалось, что Бородин направил трехстраничное заявление в Прокуратуру, в нем он попросил проверить высказывания актера на наличие дискредитации армии РФ. Автор утверждал, что Данила после начала спецоперации убежал в Америку.

«Он никуда не уезжал, все время был здесь, играл в театрах и работал в кино. Посмотрите спектакли, которые он сыграл за год, и убедитесь, что никуда не уезжал. Не читайте желтую прессу», - сказал Егор Козловский.

Содержание заявления Виталия Бородина брат артиста комментировать не стал. Он лишь заявил, что «на все вопросы даст ответ проверка».

Добавим, что также опроверг слухи об эмиграции Данилы Александр Цыпкин. Писатель и публицист опроверг эти слухи, которые активно муссируются в Сети.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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