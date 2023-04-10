Фан-клуб МакSим вступил в конфликт с ее директором Павлом Назаровым для отмены тура певицы

Певица МакSим сейчас находится не в лучшей физической форме. Это стало понятно после двух ее неудачных концертов. Фанаты бьют тревогу. Они считают, что Марина принимает психотропные препараты, которые имеют негативный эффект. Поклонники выразили обеспокоенность, что делает это артистка не по своей воле.

В фан-клубе исполнительницы считают, что директор МакSим готов на все, только бы не потерять деньги. Взволнованные люди даже создали петицию с требованием отменить гастроли певицы. Чтобы выразить протест, они сдают билеты на концерты.

В свой черед Павел Назаров опубликовал эмоциональный пост. Он в жесткой форме раскритиковал всех участников фан-клуба. А позже продюсер заявил, что в данной ситуации виноват не он, а пиар-менеджер Яна Богушевская. Якобы она настаивала на продолжении выступлений.

Вскоре Назаров все же написал о переносе гастролей. Он объяснил, что у артистки есть проблемы со здоровьем. О новых датах пообещал позже сообщить. Правда, через пару часов он удалил свои посты в социальных сетях.