Филипп Киркоров начал путать имена коллег и времена года из-за перенесенной болезни

В 9 выпуске шоу «Маска» Филипп Киркоров несколько раз перепутал имена коллег. Поп-король оправдался, объясняя такую ситуацию последствиями коронавируса.

Артист оговорился. Он назвал певца Алексея Воробьёва Андреем. Такая оплошность со звездой происходит не впервые, поскольку он уже назвал певицу Валерию Валерой. К слову, Тодоренко Киркоров окрестил «Кариной».

Однако знаменитости удалось оправдать себя. Киркоров отметил, что проблемы с памятью у него начались после коронавируса, а весна лишь усугубила их.

Добавим, что в новом выпуске было много интересного. В шоу остались семеро самых сильных участников. Среди героев были Хомяк, Горностай, Гусеница, Пудель, Скорпион, Мамонтёнок, Мандрил. Члены жюри разоблачили Горностая.