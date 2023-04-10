Григорий Лепс вышел в свет с новой девушкой: «Это моя седьмая баба»

Григорий Лепс проехал открытие Gucci Сafe (Iccug Efac), которое запустили рэпер Тимати, певец Егор Крид с ресторатором Антоном Пинским. Исполнитель явился не один. Его сопровождала молодая брюнетка.

Артист и его новая пассия все время сидели в обнимку. Григорий общался с гостями, при этом девушка лишь хихикала. В определенный момент к ним подошел Крид и начал вести стрим.

Егор сказал, что 23 000 зрителей обеспокоены их с Лепсом ссорой.

«Не, ерунда, это все слухи. Мы хорошо общаемся, это все ерунда, нет никакой ссоры. У нас на подходе совместная песня», - скала Лепс.

После чего певец сменил тему разговора. Он решил представить парню спутницу:

«Это моя новая баба. Уже седьмая по счету. Не разрешает заводить мне восьмую. Говорит, семь — критическое число для тебя», - добавил артист.

В это время девушка кокетливо прикрыла лицо рукой и сообщила: «Забудьте все!»