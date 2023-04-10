Актриса РФ Ирина Пегова станцевала на вечеринке в откровенном платье

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают зачищать Артемовск (Бахмут). Однако ВСУ пока что не планируют сдавать город. Они всеми
Чтобы прожить дольше, после 40 лет нужно обзавестить полезными привычками. Какими именно, рассказали эксперты. Так, желательно ежедневно заниматься
Несмотря на продвижение ЧВК «Вагнер», ВСУ не покидают город, продолжая медленно отступать. Сейчас они отошли на западный рубеж, который готовился к
Знаменитая российская актриса приняла участие в вокальном шоу «Три аккорда» два года назад. Хотя Настасья Самбурская не заняла первое место, она
Никита Михалков во время своей авторской программы "Бесогон" рассказал о чудовищном убийстве актрисы. Одной из главных тем передачи режиссёра стал
Народный артист СССР Владимир Мулявин создал ВИА «Лявоны», который в 1970 году переименовали в «Песняры». В ансамбле выступал также его брат Валерий,
Менее чем за месяц клиенты банков США забрали со счетов порядка 500 млрд долларов. Подобного не наблюдалось в течение последних 50 лет. Эксперты
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил мнение о позиции представителей политического руководства Китая по украинскому кризису.
Политолог Иван Аркатов прокомментировал ситуацию с уничтожением отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в городском парламенте и о
В Северной столице правоохранители обнаружили в квартире на 1-й линии Васильевского острова три килограмма взрывчатки, винтовку и запрещенные