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Актриса РФ Ирина Пегова станцевала на вечеринке в откровенном платье

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Актриса РФ Ирина Пегова станцевала на вечеринке в откровенном платье
Знаменитости
Фото из открытых источников

Российская актриса Ирина Пегова устроила дикие танцы в откровенном наряде. Звезда, похудевшая на несколько килограммов, зажгла на танцполе.

Ирине, которая являлась участницей шоу «Танцы со звездами», очень понравилось это занятие. Со своим партнером Евгением Раевым артистка принимает участие в разных соревнованиях. Пегова всегда демонстрирует легкость и пластичность. Кроме того, актриса является обладательницей женственных форм, которые не мешают ей заниматься бальными танцами. Своим примером кинозвезда доказывает, что танцевать могут все.

На днях знаменитость опубликовала новое видео. Ирина предстала в ролике в в розовом наряде с глубоким вырезом. Пегова исполнили с партнером танец ча-ча-ча. Она легко исполнила сложнейшие элементы, чем вызвала у поклонников восхищение.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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