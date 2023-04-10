Иван Ургант начал зарабатывать уличными выступлениями в переходах

Иван Ургант начал зарабатывать на выступлениях в переходах. В Сети появился видеоролик, на котором шоумен играет на уличном пианино при отсутствии зрителей.

Ургант стал одним из первых, кто после начала СВО покинул Россию. Он поставив на паузу свои проекты в РФ. К концу минувшего года шоумен начал появляться в стране. Хотя с возобновлением его творчества пока что не складывается.

Дело дошло до того, что в Сети появилось настораживающее зрелище. Иван играет на уличном пианино, которое расположено в переходе под шоссе или железной дорогой. Точные координаты не определены, хотя подобные площадки имеются во многих городах России и за рубежом.

Однако, судя по кадрам, ажиотажа выступление юмориста в переходе не вызвало. Зрителей там не видно и даже не слышно.