Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева показала дочь от Валерия Меладзе

9 апреля 2023 года экс-солистка группы «ВиаГра» Альбина Джанабаева отпраздновала 44-летие. В честь праздника певица решила поделиться новым фото, на котором можно увидеть ее подросшую дочь от Валерия Меладзе. Агата, напомним, появилась на свет в 2021 году.

Также в кадре можно рассмотреть внешность восьмилетнего сына артистки Луки. Наследник пары нежно обнимает маму, пока та держит на руках малышку.

К слову, Альбина очень редко показывает поклонникам то, как меняется подрастающая дочка. В последний раз исполнительница делилась семейными снимками еще в начале минувшего года.

Фанатам было очень интересно, как поменялась внешность Агаты. Многие интернет-пользователи после детального рассмотрения фотографии сошлись во мнении, что девочка очень похожа на свою звездную маму.