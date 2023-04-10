Кнырик назвал организаторов теракта в Санкт-Петербурге, в котором погиб Владлен Татарский

Кнырик уверен, что за гибелью военкора стоят украинские спецслужбы. Однако он подчеркивает, что украинские спецслужбы также не являются организаторами. Они всего лишь исполнители. Организаторам являются все те же западные спецслужбы. Они много лет готовили к этому спецслужбы Украины и им эта информационно-психологическая провокация нужна. Определенный цикл мероприятий был осуществлен с людьми, у которых есть паспорта России, считает эксперт.



По слова журналиста,

армия специалистов из Украины в настоящее время пытается работать с населением России, причем не только в публичном пространстве, но и при помощи социальных сетей.