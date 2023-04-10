Мария Погребняк обвинила в подставе Ивана Пышненко в шоу «Новые звезды в Африке»

В пятом выпуске шоу "Новые звезды в Африке" интриги между участниками продолжаются. На минувшей неделе на проекте появился новый участник. 34-летнему актеру и сценаристу Семену Молоканову предстояло выбрать коалицию, в которой он будет играть.

Участники шоу создали две команды. Первая коалиция юмористов состоит из Ивана Пышненко, Натальи Медведевой, Дмитрия Кожомы, Марии Кравченко. Коалицию также создала Мария Погребняк, Тимофей Зайцев, Игорь Ознобихин.

Каждый новый участник присоединяется к одной из них. Погребняк опасалась, что Молоканов примкнет к КВНщикам. Однако актер, видимо, поступил иначе. Скандалы в соцсети говорят о том, что Семен выбрал команду Марии.

Пышненко обвинил Погребняк в сговоре. Модель же выдвинула иное обвинение. Иван в ответ стал распускать слухи о романе экс-жены футболиста и Молоканова.