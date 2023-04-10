Медведева в соцсети прокомментировала конфликт Пышненко и Молоканова в шоу «Новые звезды в Африке»

Звезды реалити-шоу «Новые звезды в Африке» вновь выясняют отношения. Иван Пышненко и Мария Погребняк обменялись взаимными обвинениями в сговоре. Иван также намекнул на симпатию между блогером и Семеном Молокановым.

В соцсетях Иван, Семен, Мария обменялись обвинениями в адрес друг друга. Пышненко заявил, что продюсеры покажут все то, что должны вырезать по просьбе Молоканова. Но тот отметил, что он не обсуждает личную жизнь.

На перепалку в Сети отреагировала Наталия Медведева. Этот конфликт актриса не воспринимает всерьез.

«Они прикалываются! Это смешно. Не слушайте их, это не серьезно! Воспринимайте это как пранк», — сказала Наталия.

При этом Медведева не согласилась, что Пышненко интригант. По мнению артистки, он умный и хороший человек. Интриги на проекте она считает неотьемлемой частью шоу.